Türkiye genelinde şafak operasyonu! 146 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu geniş çaplı operasyon kapsamında, aralarında Adana, Erzurum, Kahramanmaraş ve Yalova’nın da bulunduğu 49 ilde mali suç örgütlerine darbe indirildi. 146 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye genelinde şafak operasyonu! 146 şüpheli gözaltında
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen büyük operasyonla mali suç örgütlerine yönelik önemli bir adım atıldı. Adana, Erzurum, Kahramanmaraş, Yalova ve Düzce başta olmak üzere toplam 49 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 146 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE ALTIN ATÖLYESİ ORTAYA ÇIKTI

Operasyonlarda dikkat çeken detaylardan biri de bir sahte altın atölyesinin tespit edilmesi oldu. Aramalarda ayrıca ruhsatsız 8 tabanca, çok sayıda çek, senet ve sahte resmi doküman ele geçirildi. Bu bulgular, örgütlerin sadece dolandırıcılıkla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda yasa dışı finansal faaliyetlerin her alanında aktif olduklarını gözler önüne serdi.

SUÇLAMA LİSTESİ KABARIK

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, gözaltına alınan şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık,  kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi:
"Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

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