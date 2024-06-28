Türkiye gri listeden çıktı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama geldi

Bu yıl 23-28 Haziran'da 6'ncısı düzenlenen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu tamamlandı.

OECD'den yapılan açıklamada, FATF Genel Kurulu'nun iki ülkeyi "gri liste" olarak tabir edilen "artırılmış izleme sürecinden" çıkardığı belirtildi.

Genel Kurul, daha önce karşılıklı değerlendirmeler sırasında tespit edilen stratejik karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede (AML/CFT) eksikliklerini giderme konusunda kaydettikleri ilerlemeden dolayı, Türkiye ve Jamaika'yı tebrik etti.

Genel Kurul, Türkiye ve Jamaika'nin artık FATF'ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi.

Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından da yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FAFT) bugünkü toplantısında Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in temsil ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.

Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlara tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir.

Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir."

Türkiye’nin Gri Listeden Çıkarılmasına İlişkin

Basın Açıklaması ( 28 Haziran 2024) pic.twitter.com/dnf8LGYQok — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) June 28, 2024

MEHMET ŞİMŞEK'TEN "BAŞARDIK" AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listedeki durumunun ele alındığı toplantıdan sonra resmi açıklama öncesi “Başardık” mesajını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Başardık 🇹🇷 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 28, 2024

CEVDET YILMAZ'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cevdet Yılmaz, şunları söyledi:

"Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır.

Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır.

Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır.

Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."