Türkiye gündemine oturan şiddet olayının faili Yalova'da yakalandı

2021 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisi gibi işitme engelli bir genci öldüresiye döverek büyük tepki toplayan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Fırat K., cezaevinden firar ettikten sonra Yalova'da saklandığı evde yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye gündemine oturan şiddet olayının faili Yalova'da yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, Fırat K., 5 farklı ilde işlediği 8 suçtan dolayı toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasına mahkûm edilmişti. Şahsın şiddet görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, olay Türkiye gündemine taşınmıştı. 2 ay önce Kandıra Kapalı Cezaevi'nden firar eden Fırat K.’nin Yalova'da saklandığı tespit edildi.

Yalova Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 8 farklı suçtan hüküm giymiş ve 2 ay önce cezaevinden firar etmiş olan F.K., Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve Kandıra Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Şahıs, yakalanmasının ardından güvenlik güçleri eşliğinde yeniden cezaevine götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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