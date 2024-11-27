Türkiye gündemine oturan şiddet olayının faili Yalova'da yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Fırat K., 5 farklı ilde işlediği 8 suçtan dolayı toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasına mahkûm edilmişti. Şahsın şiddet görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, olay Türkiye gündemine taşınmıştı. 2 ay önce Kandıra Kapalı Cezaevi'nden firar eden Fırat K.’nin Yalova'da saklandığı tespit edildi.

Yalova Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 8 farklı suçtan hüküm giymiş ve 2 ay önce cezaevinden firar etmiş olan F.K., Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve Kandıra Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Şahıs, yakalanmasının ardından güvenlik güçleri eşliğinde yeniden cezaevine götürüldü.