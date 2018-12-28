Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan Rusya'ya giderek mevkidaşlarıyla görüşecek. Toplantıda ABD sonrası Suriye'deki son durum masaya yatırılacak. Suriye hava sahasının terörle mücadele operasyonlarında kullanılması da kritik başlıklar arasında...

Türkiye heyeti cumartesi günü Rusya'ya uçacak. Türkiye Astana ortakları Rusya ve İran'la yakın temasını sürdürüyor. İlk temas Moskova-Ankara hattında olacak.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; Rusya'da mevkidaşlarıyla görüşecek. ABD'nin çekilme açıklamasının ardından Suriye'deki son durumun, İdlib Mutabakatında gelinen noktanın ve S-400'ler ile Patriot'ların görüşmede ele alınması bekleniyor.



Hürriyet'in haberine göre heyetin en önemli başlıkları; Rusya'nın pozisyonu ve Suriye hava sahasının kullanımı olacak.



Ankara, hem Fırat'ın doğusunda nokta operasyonlar hem güneydoğuda IŞİD unsurlarını ortadan kaldırmada Suriye hava sahasının kullanımının son derece önemli olduğu görüşünde.



ABD'nin denetiminde olan hava sahasının kullanım izni, çekilme sonrası Suriye'ye geçmiş olacak. Bu durumda hava sahası korunmasının Rusya tarafından sağlanacağına kesin gözle bakılıyor. Türk tarafının planları arasında, Türkiye sınırına 300-350 kilometre uzaklıkta bulunan IŞİD unsurlarının imhasında hava sahası ile ABD'nin boşaltacağı bazı üslerin de kullanımının bulunduğu bildirildi.







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