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'Türkiye hiçbir zaman üye olamaz'

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına aday olan Alman politikacı Manfred Weber, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını engelleme vaadinde bulundu. Weber "Türkiye hiç bir zaman Avrupa Birliği'ne üye olamaz" ifadelerini kullandı.

'Türkiye hiçbir zaman üye olamaz'

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Jean-Claude Juncker 2019 yılında koltuğunu devredecek.

Alman politikacı Manfred Weber  göreve talip olan isimlerden biri. Vaadi ise Türkiye'nin AB'ye üye olmasını önlemek.

Weber, başkan seçilmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son vereceğini söyledi. Hristiyan demokrat Avrupa Halk Partisi'nin lideri Weber "Türkiye, hiçbir zaman AB'ye üye olamaz" dedi.

Weber, göreve başladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Türkiye'nin AB üyeliği konusunun üzerine bir "Kırmızı çizgi çekmek istediğini" vurguladı.

Resmi olarak böyle bir karar sadece AB üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları tarafından alınabiliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ab #turkyie #üyelik #avrupa birliği
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