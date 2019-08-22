Türkiye hızla çölleşiyor. Türkiye'nin "Çölleşme Risk Haritası" endişe veriyor. Haritaya göre yurdun yüzde 19'u yüksek risk grubunda bulunuyor. Çölleşme riskinin en yüksek olduğu illerin başında ise Konya, Iğdır ve Urfa geliyor.

Türkiye çölleşme tehdidi altında. "Çölleşme Risk Haritası"na göre toprakların yaklaşık yüzde 20'si zayıf, yüzde 52'si orta ve yüzde 19'u yüksek risk grubunda yer alıyor.Çölleşme riskinin en yüksek olduğu yerler Konya-Karapınar, Iğdır-Aralık ve Urfa-Ceylanpınar. Ayrıca Tuz Gölü havzası, Ereğli-Karaman bölgesi, Şanlıurfa-Ceylanpınar-Mardin-Batman hattıyla Eskişehir çevresi de orta ve yüksek risk grubunda bulunuyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş'a göre çölleşmenin bir nedeni vahşi sulama.Toprağı çölleştiren bir diğer neden de aşırı ve yanlış ilaç kullanımı.Ertaş, gelecek nesillerin açlığa mahkum olmaması, Türkiye'nin çöle dönüşmemesi için çiftçilere çağrıda bulundu.