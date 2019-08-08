Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Türkiye ABD heyetleri Suriye'de planlanan güvenli bölge görüşmelerini tamamladı. Bir madde dikkatimi çekti; Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulması için Türkiye'de en kısa zamanda Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Bir hatırlatma yapalım. Müşterek Harekat Merkezi nerede kurulacak? Daha önce IŞİD'le Mücadele Müşterek Harekat Merkezi nerede kurulmuştu? İncirlik'te. Güvenli Bölge için kurulacak yeni Müşterek Harekat Merkezi de %100 İncirlik'te olacak. Güvenli Bölge için lojistik ihtiyacınız olacak mı? Olacak." ifadelerini kullandı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye ile ABD heyetleri arasında tamamlanan güvenli bölge görüşmeleri sonrası önemli uyarılarda bulundu.



Karataş, şunları belirtti:



"1. Türkiye ABD heyetleri Suriye'de planlanan güvenli bölge görüşmelerini tamamladı. Bir madde dikkatimi çekti; Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturulması için Türkiye'de en kısa zamanda Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.



2. Bir hatırlatma yapalım. Müşterek Harekat Merkezi nerede kurulacak? Daha önce IŞİD'le Mücadele Müşterek Harekat Merkezi nerede kurulmuştu? İncirlik'te.



3. Güvenli Bölge için kurulacak yeni Müşterek Harekat Merkezi de %100 İncirlik'te olacak. Güvenli Bölge için lojistik ihtiyacınız olacak mı? Olacak.



4. Daha önce Türk yetkililer ne demişti? Güvenli Bölge için ABD'nin desteğine ihtiyacımız var. Türkiye'de harekat, istihbarat ve lojistik destek için ABD'nin kullanacağı yer neresi? Öncelikle İncirlik.



5. Ayrıca, Güvenli Bölge için ihtiyaçlar ortaya çıktığında 2015-2018 arasında kullanılan Diyarbakır Hava Üssü ve/veya başka hava üsleri tekrar gündeme gelecektir.



6. Halen ABD ile görüşmelerin devam ettiği Güvenli Bölge sınırları ve derinliği ile Suriye'nin Kuzeyinde PKK PYD kontrolunda olan örneğin Ayn El Arap Tel Abyad gibi yerleşim yerleri ile ABD Üslerinin durumu ne olacak?



7. ABD'nin oyalamasını Türk Yetkililer de biliyorlar. Diplomatik olarak şimdilik toplantının içi boş olmasın anlamında bazı kararlar alınmış olabilir. Aslında ne ABD, ne de PKK Suriye'de Mehmetçik'i görmek istemez. ABD'nin de Suriye'den çekilme yalanlarını biliyoruz.



8. Bir kere şunu unutmayalım, ABD daha önce Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de terör devletinin temellerini atmış ve gözümüzün içine bakarak desteğini sürdürüyor. ABD AB PKK PYD petrol, doğalgaz ve su kaynaklarının üstüne oturmuş.



9. Sonuç olarak; Denge politikası adı altında Suriye'de ABD ile yürümenin çıngıraklı yılanla çuvala girmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak Vatan görevimizdir. Bu arada hangi karar alınırsa alınsın Mustafa Kemal'in Askerleri olarak Mehmetçik'in yanındayız."



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