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'Türkiye ile ABD'nin güvenli bölgeleri farklı'

Trump Twitter’dan hem Türkiye’yi tehdit etti hem de Fırat’ın doğusunda 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge önerisi yaptı. Güvenli bölgeye Erdoğan yönetimi onay veriyor. Ancak Ankara ile Washington’ın güvenli bölgeye yüklediği anlamlar farklı. Türkiye, PYD/YPG’nin olmadığı bir güvenli bölge istiyor. Amerika ise Fırat’ın doğusundaki PYD yapılanmasını güvenceye alma arayışında. Türkiye konuyu Astana’daki ortaklarıyla ele alarak hamle yapacak.

'Türkiye ile ABD'nin güvenli bölgeleri farklı'

Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki PKK/PYD varlığını ortadan kaldırma kararlığı üzerine Amerika “güvenli bölge” önerisini gündeme getirdi.

Batı Asya uzmanı gazeteci Fikret Akfırat’a göre Amerika’nın amacı çekilirken terör örgütü PYD/YPG’yi güvenci altına almak.

Türkiye, Amerika’nın planını kabul etmiyor. Ankara, Fırat Kalkanı modelini Fırat’ın doğusunda hayata geçirmeyi hedefliyor.

Amerika çekilirken Türkiye ile Suriye ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Gazeteci Fikret Akfırat, bu tehlikeye dikkat çekti ve Türkiye’nin Suriye ile eş güdümünün önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “PKK/PYD’siz güvenli bölge” önerisini Astana ortaklarının önüne koyacak. Çözüm adımı bölge ülkeleriyle atılacak.

HABER: UFUK AKKAYA 
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.comç.tr

Etiketler; #türkiye #abd #güvenli bölge #Fikret Akfırat
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