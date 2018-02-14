Türkiye ile Belarus arasında ulaştırma, ekonomi, spor, standartlar, bilim ve kütüphanecilik alanlarında anlaşmalara imza atıldı

Türkiye ile Belarus arasında ulaştırma, ekonomi, spor, standartlar, bilim ve kütüphanecilik alanında 6 anlaşma imzalandı.



Başbakan Binali Yıldırım ve Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov'un ortak basın toplantısı öncesinde, iki başbakan huzurunda, anlaşmalara imza atıldı.



Türkiye ile Belarus arasındaki Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasını, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Belarus Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Anatoliy Sivak imzaladı.



Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravçenko tarafından imzalandı.



Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Belarus Spor ve Turizm Bakanlığı arasındaki Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Belarus Spor ve Turizm Bakanı Aleksandr Şamko imza attı.



Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Belarus Devlet Standardizasyon Komitesi arasındaki mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin 2018-2020 Eylem Planın ise TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz ile Belarus Standardizasyon Komitesi 1. Başkan Yardımcısı Valentin Tataritski tarafından imzalandı.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) arasındaki işbirliği mutabakat zaptını, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile BIF Müdürü Dmitriy Kalinin imzaladı.



Türkiye ile Belarus Milli Kütüphaneleri arasındaki mutabakat zaptı ise Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman ile Belarus Milli Kütüphane Müdürü Roman Matulsky tarafından imza altına alındı.



