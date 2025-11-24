Türkiye ile Güney Kore arasında 6 anlaşma imzalandı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.

Haberler.com'a göre, karşılamanın ardından iki lider, önce ikili görüşmeler gerçekleştirdi, ardından da heyetler arası toplantıya geçildi. Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte, anlaşmaların imza töreni düzenlendi ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçildi.

Basın toplantısı sırasında iki ülke arasında toplam 6 ayrı anlaşmaya imza atıldı. İmza altına alınan bu anlaşmalar içerisinde, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından büyük öneme sahip olan Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore lideri Myung, Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi'ne ilişkin mutabakatı resmen imzalayarak, projenin hayata geçirilmesi yönünde somut bir adım atmış oldu.

“KORE SAVAŞI’NDA KAN KARDEŞİ OLDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında duygularını şöyle dile getirdi: "Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbî duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle değerli dostum ve kıymetli heyetine hoş geldiniz diyorum." Erdoğan, Lee Jae Myung'un zorluklarla tanışmış ve ülkesine hizmetleriyle Kore halkının takdirini kazanmış bir lider olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanına yüksek vazifesinde bir kez de sizlerin huzurunda muvaffakiyetler diliyorum." sözleriyle başarı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllardan sonra Güney Kore'den Cumhurbaşkanı düzeyinde bir devlet ziyaretinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. İki ülke arasındaki güçlü bağların bu ziyaretle pekiştirildiğine inandığını vurguladı: "Bizim gibi Korelilerin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor. Bildiğiniz üzere Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk." Erdoğan, 75 sene önce binlerce kilometre uzaklığa gönderilen 23 bine yakın Türk askerini anarak, "Bu vesileyle şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Hayatta olan Kore gazilerimizi de saygıyla ve minnetle selamlıyoruz." dedi. Lee Jae Myung’un yarın Ankara’daki Kore'de savaşan Türkler anıtına çelenk bırakacak olmasından dolayı, "Kendilerine gösterdikleri bu duyarlı ve nazik yaklaşım için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

1957'de başlayan diplomatik ilişkilerin 2012 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini hatırlatan Erdoğan, 2027'de kutlanacak 70. yıl dönümünün ziyaretler ve etkinliklerle taçlandırılacağını belirtti.

“TİCARET, TEKNOLOJİ, ENERJİ VE SAVUNMA ORTAK GÜNDEMİMİZDE”

Liderlerin kapsamlı görüşmelerde "Ticaretten turizme, enerjiden savunma sanayine, altyapıdan ulaştırmaya, bilim ve teknolojiden karşılıklı yatırımlara pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık." bilgisi paylaşıldı. Özellikle yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya teknolojileri, inovasyon ve yenilebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunduğu vurgulandı. Özel sektörler arasında rüzgar enerjisi işbirliğini öngören önemli bir belge imzalandı. Koreli şirket SK Plasma’nın katılımıyla Türkiye’nin kan ürünlerinde yerli üretim hedefi doğrultusunda ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere mutabakat sağlandı. Güney Kore Lideri Lee, "İki ülke arasında kanla kurulan kardeşlik bağları düşünüldüğünde bu projenin anlamı bizim için daha da büyüktür." dedi.

Erdoğan, Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağı Güney Kore ile evvelce belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaşıldığını ve 10 milyar dolar sınırının ortak gayretlerle çoktan aşılmış durumda olduğunu belirtti. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesi ihtiyacına dikkat çekildi.

Hyundai şirketinin İzmit’teki fabrikasında elektrikli araç üretecek olması da memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı, "Bu yatırımla yerli ve milli markamız TOG'dan sonra ülkemizde tamamen yerli elektrikli olacak yeni bir üretim süreci başlayacaktır." diyerek, Türkiye'de yatırım yapacak Koreli şirketlere her türlü desteğin verileceğini yineledi.

SİNOP NÜKLEER VE SAVUNMA SANAYİİ ADIMLARI

Stratejik ortaklar olarak savunma sanayinde de önemli projeler yürüten Türkiye ve Güney Kore, işbirliğini artırma kararı aldı. Altay Tankı projesinin en başarılı örneklerden biri olduğu belirtilirken, milli tankların orduya teslimine geçtiğimiz ay başlandığı kaydedildi. Erdoğan, "Bu alandaki müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz." dedi ve nükleer enerji konusuna değindi: "Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum."

Güney Kore Lideri Lee Jae Myung de Sinop nükleer santral projesinde aralarındaki müzakere ve değerlendirme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için iki hükümetin de gerekli bilgi ve desteği göstereceği konusundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Lee, "Kore'nin ileri nükleer teknoloji ve güvenli işletme konusundaki yüksek kapasitesinin Türkiye'nin nükleer enerji geliştirme sürecine somut katkıları sunmasını temenni ediyorum." dedi.

İki lider, terörle mücadele konusunda da hemfikir olduklarını belirtti.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULARDA MUTABAKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lee Jae Myung, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin, Ukrayna, Suriye, Kore yarımadası dahil bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldıklarını açıkladı. Başta Birleşmiş Milletler, G20 ve MİGTA olmak üzere uluslararası ve bölgesel platformlardaki işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Erdoğan, Güney Kore'nin MİGTA dönem başkanlığını başarıyla sürdürmesini takdir ettiklerini ifade etti.

Son olarak Erdoğan, "Güney Kore'nin geçtiğimiz Nisan ayında Suriye ile diplomatik ilişki tesis etmesinden büyük bir memnuniyet duyduk." diyerek konuşmasını tamamladı.