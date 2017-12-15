Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu ikinci toplantısı yapıldı, ortak kararlar alındı

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu ikinci toplantısı yapıldı.



İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da birincisi yapılan Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu toplantısının ikincisi Ankara'da gerçekleştirildi.



Bakanlıktaki toplantıya, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığındaki heyet ile İran İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari ve beraberindeki heyet katıldı. Toplantı sonrası sonuç tutanağı imzalandı.



Karşılıklı dostluk ve kardeşlik havası içerisinde geçen toplantıda, organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık, insan kaçakçılığı, düzensiz göç ve terörün her türlüsüyle mücadele konuları ele alındı. Ayrıca, iki ülkeyi ilgilendiren konularda ortak hareket etme kararı alındı.



Bakan Soylu, Zülfikari'yi makamında kabul etti



Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı nedeniyle Ankara'ya gelen İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari'yi makamında kabul etti.



İçişleri Bakanı Soylu, İranlı Mevkidaşı Abdurrıza Rahmani Fazli ile Tahran'da 9 Aralık'ta düzenlenen Karma Güvenlik Toplantısına katılmıştı.



