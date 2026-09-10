Türkiye ile İtalya Çalışma Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderone arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere gittiği İtalya'nın başkenti Roma'da mevkidaşı Calderone ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında çalışma hayatı, istihdam, mesleki eğitim ve sosyal güvenlik alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi masaya yatırıldı.

Bakan Işıkhan, teknik heyetlerin özverili ve yoğun çalışmaları sayesinde sürecin kısa sürede somut sonuca ulaştırıldığını belirtti. Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı İtalya ile ilişkilerinin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve üst düzey yakın temaslar temelinde her alanda olumlu seyir izlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İKİ LİDERİN DİYALOĞU İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRDİ"

Işıkhan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Sayın Giorgia Meloni arasındaki yakın diyalog ile karşılıklı ziyaretlerin, iki ülke arasındaki eş güdüm ve işbirliği anlayışının güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl nisan ayında düzenlenen 4. Hükümetlerarası Zirve, ikili ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesi olmuştur. Zirve vesilesiyle liderlerimizce ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolara çıkarma hedefinin ortaya konulmuş olması önemli bir gelişmedir. Özellikle savunma sanayisi başta olmak üzere, farklı sektörlerde gelişen ortaklıklarımız, ekonomik ilişkilerimizin daha da derinleştiğini göstermektedir."

Bakan Işıkhan, artan ekonomik ilişkilerin nitelikli insan kaynağı ve iş gücü hareketliliği bakımından da yeni fırsatlar oluşturduğuna dikkati çekti. Bu durumun çalışma hayatı ve sosyal politikalar alanında kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini belirtti.

Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliğini çalışma hayatı ve sosyal politikalar alanında da daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Işıkhan şöyle konuştu: "Özellikle mesleki eğitim, istihdam politikaları, sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği konularında tecrübe paylaşımımızın her iki ülke açısından da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İtalya'daki Türk toplumunun ve Türkiye'deki İtalyan vatandaşlarının çalışma hayatında karşılaştıkları meselelerin çözümüne önem veriyoruz."

Mutabakat zaptının hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örneklerini karşılıklı paylaşacaklarını, oluşturulacak ortak çalışma grubu aracılığıyla işbirliğinin gelişimini düzenli olarak değerlendireceklerini anlattı.

"ORTAK VİZYONLA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Işıkhan, çalışma, istihdam, mesleki eğitim, beceri dönüşümü ve sosyal güvenlik alanlarındaki ortak gündemlerini somut çalışmalarla destekleyeceklerini vurguladı. Bakan bu noktada, "İnanıyorum ki bugün atacağımız bu imzalar ile iki dost ve müttefik ülkenin güçlü ilişkilerini, çalışma hayatının geleceğine ilişkin ortak bir vizyonla daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından Bakan Işıkhan ve Calderone, iki ülkenin bakanlıkları arasındaki mutabakat zaptını imzaladı.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Calderone ile görüşmelerinin ardından bakanlıklar arasında işbirliği mutabakat zaptını imzaladıklarını duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Türkiye-İtalya ilişkilerine katkı sunmak adına önemli bir adım olarak gördüğümüz bu anlaşma ve önümüzdeki süreçte kurulacak olan ortak çalışma grubu sayesinde ikili diyaloğumuzun daha da güçleneceğine inanıyoruz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve mesleki eğitim başta olmak üzere yürüteceğimiz ortak çalışmalarla bakanlıklarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını kurumsallaştıracak, vatandaşlarımızın haklarının korunup güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."