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Türkiye ile Moldova arasında vizesiz yeni tip çipli kimliklerle seyahat dönemi! Bugün başladı

Türkiye ile bir ülke daha arasında vize gerektirmeden sadece kimlikle seyahat edilebileceği bir anlaşma yapıldı. Açıklamaya göre, bugünden itibaren Türk vatandaşları, yeni tip çipli kimliklerle Moldova'ya vize gerektirmeden seyahat edebilecekler. Vatandaşlar, Moldova'da her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabilecek

Türkiye ile Moldova arasında vizesiz yeni tip çipli kimliklerle seyahat dönemi! Bugün başladı

Türkiye ile Moldova arasından anlaşma imzalandı.

Bugünden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre, Türk vatandaşları Moldova'ya vize gerektirmeden sadece yeni çipli tek tip kimlikleri ile gidebilecek.

Anlaşma kapsamında Türk vatandaşları Moldova'da her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabilecek.

Konuyla ilgili Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer bir açıklama yaptı.

Sökmensüer, turist sayılarının katlanarak artacağına inandığını söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #Moldova #vizesiz seyahat
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