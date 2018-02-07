Rusya Federal Havacılık Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında "uygulama anlaşması" imzalandı

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) arasında Ka-32 helikopterlerin Türkiye’ye sevkiyatını öngören "uygulama anlaşmasının" imzalandığı bildirildi.



Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, Rosaviatsiya Başkanı Aleksandr Neradko ve Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel'in, başkent Moskova'da düzenlenen Nais-2018 Fuarı'nda "uygulama anlaşması" imzaladıkları belirtildi.



Açıklamada, anlaşmayla, iki ülkenin kurumları tarafından verilen uçuşa elverişlilik belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasının amaçlandığına dikkat çekilerek, böylelikle Rus hava ekipmanlarının Türkiye'ye ihracatı için uygun koşulların oluştuğuna işaret edildi.



Açıklamada, uygulama anlaşmasının, ilkbaharda Türkiye'ye Rus yapımı Ka-32 helikopterleri tedarik etme olanağını da beraberinde getirdiğinin altı çizildi.



Rus Helikopterleri (Vertolety Rossii) şirketinden daha önce yapılan açıklamada, Türkiye'ye bu yıl Ka-32A11VC tipi 3 adet yangın söndürme helikopterinin sevk edileceği duyurulmuştu.