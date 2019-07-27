BDDK'dan Western Union kararı
BDDK'dan Western Union kararı
Işılay Saygın vefat etti
Işılay Saygın vefat etti
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Türkiye ile Rusya'dan 'ortak sivil uçak ve helikopter üretimi' adımı

Türkiye ile Rusya, S-400 sevkiyatı anlaşmasının ardından ortak sivil uçak ve helikopter üretimi konusunun gündeme alındığı belirtildi

Türkiye ile Rusya'dan 'ortak sivil uçak ve helikopter üretimi' adımı

Türkiye ile Rusya, S-400 sevkiyatı anlaşmasının ardından yeni bir adım daha atıyor.

Airporthaber'in haberine göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın eş başkanlığında Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) cuma günü Antalya'da yaptığı toplantıda, yeni işbirliği olanakları masaya yatırıldı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, yoğun temasları ile ilgili bilgi verirken iki ülkenin ileride ortak sivil uçak ve helikopter üretimi konusunu gündeme aldıklarını söyledi.

Rossiya 24 kanalı ile söyleşinde konuyu gündeme getiren Rus Bakan, "Helikopter üretimi için ortak işletme kurulması ile SSJ-100 ve MC-21 yolcu uçaklarının ortak üretimi ve sevkiyatı konuları görüşülüyor" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #rusya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.