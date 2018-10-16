Vatan Partisi Türkiye ile Suriye arasında dostluk köprüsü kurmaya devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil, Suriye Devlet Senfoni Orkestrası için yapılacak sanatçı seçmelerinin jürisinde yer almak üzere Şam’a davet edildi. Türkiye’nin ilk kadın orkestra şefi Özdil'in, seçmelerin yanı sıra Suriye Kültür Bakanı Issam Khalil ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Vatan Partisi, Türkiye-Suriye arasında dostluk köprüsü Kurmaya devam ediyor.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil, Suriye Devlet Senfoni Orkestrası için yapılacak sanatçı seçmelerinde jüride yer almak üzere Şam’a davet edildi.



Özdil, "Beni orkestraya sanatçı alımlarını sırasında jüri olarak davet ettiler. Jüride tek yabancı benim. Bende kendilerine teşşekkür ettim kendilerine." dedi.



Suriye Devlet Senfoni Orkestrası 17 Kasım 2016'da Suriyeli Şef Misak Bağbudaryan ile Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi Özdil’in katılımlarıyla "Dostluk konseri" düzenlemişti.

Özdil, "O konserden sonra orkestranın 25. kuruluş yıldönümünde benden videolu kutlama mesaj istediler . O videoyuda Beşar Esat'ın eşininde olduğu salonda yayınladılar." diye konuştu.



17-21 Ekim tarihlerinde Suriye’nin başkenti Şam’a yapılacak ziyarette, Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Özdil’e, Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu eşlik edecek.



Özdil, Şam'a yapılacak ziyarette Suriye Kültür Bakanı Issam Khalil ile de bir araya gelebileceklerini ifade etti.

"Eğer zamanımız olursa Suriye Kültür Bakanı'yla görüşme sağlamaya çalışıcaz. Bu projeleri daha ayrıntılı planlamaya gayret edeeceğiz."





HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: BARIŞ YURTERİ