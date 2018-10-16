İbadi’den Kerkük açıklaması
İbadi’den Kerkük açıklaması
Tezkere kabul edildi
Tezkere kabul edildi
Lavrov'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Lavrov'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Ermenistan Başbakanı istifa etti
Ermenistan Başbakanı istifa etti

Türkiye ile Suriye arasında dostluk köprüsü

Vatan Partisi Türkiye ile Suriye arasında dostluk köprüsü kurmaya devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil, Suriye Devlet Senfoni Orkestrası için yapılacak sanatçı seçmelerinin jürisinde yer almak üzere Şam’a davet edildi. Türkiye’nin ilk kadın orkestra şefi Özdil'in, seçmelerin yanı sıra Suriye Kültür Bakanı Issam Khalil ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Türkiye ile Suriye arasında dostluk köprüsü

Vatan Partisi, Türkiye-Suriye arasında dostluk köprüsü Kurmaya devam ediyor.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnci Özdil, Suriye Devlet Senfoni Orkestrası için yapılacak sanatçı seçmelerinde jüride yer almak üzere Şam’a davet edildi. 

Özdil, "Beni orkestraya sanatçı alımlarını sırasında jüri olarak davet ettiler. Jüride tek yabancı benim. Bende kendilerine teşşekkür ettim kendilerine." dedi.

Suriye Devlet Senfoni Orkestrası 17 Kasım 2016'da Suriyeli Şef Misak Bağbudaryan ile Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi Özdil’in katılımlarıyla "Dostluk konseri" düzenlemişti. 
Özdil, "O konserden sonra orkestranın 25. kuruluş yıldönümünde benden videolu kutlama mesaj istediler . O videoyuda Beşar Esat'ın eşininde olduğu salonda yayınladılar." diye konuştu.

17-21 Ekim tarihlerinde Suriye’nin başkenti Şam’a yapılacak ziyarette, Türkiye Sanatçılar Birliği Başkanı Özdil’e, Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Sekreteri Elif İlhamoğlu eşlik edecek.

Özdil, Şam'a yapılacak ziyarette Suriye Kültür Bakanı Issam Khalil ile de bir araya gelebileceklerini ifade etti. 
"Eğer zamanımız olursa Suriye Kültür Bakanı'yla görüşme sağlamaya çalışıcaz. Bu projeleri daha ayrıntılı planlamaya gayret edeeceğiz."


HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: BARIŞ YURTERİ

Etiketler; #vatan partisi #suriye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.