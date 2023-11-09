Türkiye ile Yunanistan 13 Kasım'da Ankara'da Görüşecek! Güven Artıcı Önlemler Toplantısı'nın Tarihi Belli Oldu

Ege Denizi'nde yaşanan gerilimler sonrasında ilişkilerin koptuğu Yunanistan ile normalleşme süreci yeniden başlıyor.

Ankara ve Atina arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’nın tarihi belli oldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantının 13 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

- Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde yakaladığımız pozitif gündemin sürdürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için çabalarımız devam etmektedir. Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4’üncü tur Askerî Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da icra edilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılacak toplantıya Yunanistan'dan askeri ve sivil heyetin katılacağı öğrenildi.

İsrail'in Filistin'e Saldırıları

İsrail'in Filistin'e saldırıları da MSB'nin gündemindeydi. Zeki Aktürk açıklamasında, "Türkiye olarak çağrımız; Yapılan ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması, sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhâl durdurulması, Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaç maddelerinin girişine ve yaralıların çıkışına tahditsiz izin verilmesidir." dedi.

Terörle Mücadele Bilançosu

Amiral Aktürk toplantıda terörle mücadelede son bilançoyu da paylaştı.