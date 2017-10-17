AKP yönetimi tarafından istifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün İstanbul’dan Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı’na gitti.

Gökçek’in ‘son bir kez’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediği kulislere yansırken, bu görüşmenin havaalanında gerçekleşebileceği iddia edilmişti.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Gökçek'in havaalanında özel görüşme şansı bulamadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayak üstü sohbet ettiği belirtildi.



Gökçek’e yakın kaynaklar, Gökçek’in Erdoğan’la son bir kez görüşme talebi olduğunu söyledi.



TÜRKİYE İLK KEZ ULUSAL KANAL'DAN ÖĞRENDİ



Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, Ulusal Kanal'da her pazar saat 11.00'de ekranlara gelen Alternatif programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.



Önkibar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in Belediye Başkanlığı makamındaki eşyalarını topladığını söyledi.



Önkibar'ın açıklamaları şöyle:



"Melih Gökçek, belediye başkanlığı makamındaki eşyalarını topladı. Dün gece eski sekreterlerinden biri beni aradı. 'Sebo' dedi 'Melih belediyedeki şeylerini topladı' dedi. Doğru/Yanlış bilmiyorum. Eski genel sekreteri; belediyede ikinci adam, onun ifadesi. Tabi Melih Gökçek, belediye başkanlığından gittikten sonra o Beyaz TV falan da gider, başka şeyler de olur"









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