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Türkiye Irak'taki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Türkiye Irak'taki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın Sadr City bölgesinde meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 

Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ta uzun yıllardır süregelen çatışma ortamından sonra barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına dair güçlü emarelerin görüldüğü bir dönemde meydana gelen bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırılar, Irak'ta kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara engel olamayacaktır. Türkiye bu yolda Irak'a her türlü desteği vermeyi sürdürecektir."


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak
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