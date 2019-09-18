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Türkiye-İran İş Forumu Ankara'da toplandı

Ankara ile Tahran, Washington'un hukuksuz ambargo kararına rağmen ekonomik işbirliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye-İran İş Forumu Ankara'da toplandı. İki ülkeden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda ticari anlaşmaların devam edeceği vurgulandı.

Türkiye-İran İş Forumu Ankara'da toplandı

Ankara ile Tahran hattında hedeflenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmi için çalışmalar sürüyor. Washington'un yaptırımları ise dikkate alınmıyor.

Türkiye-İran İş Forumu Ankara’da yapıldı. Forumda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ele alındı. Atılacak adımlara ilişkin yol haritaları belirlendi.

Foruma Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Türk ve İranlı iş insanları katıldı. Forumda yapılan konuşmalarda iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi vurgulandı.

Forumda iki ülkenin birbirini öncelikli ticaret yapılacak ortak olarak belirlediği ifade edildi.

Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargoya karşı birlik mesajları da verildi iş forumu toplantısında…

Konuşmaların ardından Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti arasında 27'inci Dönem Karma Ekonomi Komitesi Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #tahran
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