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Türkiye İsrail Büyükelçisinin ülkesine dönmesini istedi

Dün Gazze'deki katliamın ardından, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türkiye İsrail Büyükelçisinin ülkesine dönmesini istedi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in protesto edildiği belirtildi.

Dışışleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara Büyükelçisine, "bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını" bildirdi.


Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: AA
Etiketler; #israil büyükelçisi #dışişleri bakanlığı
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