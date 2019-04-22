Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kurmalıyız" diyerek çağrı yaptığı "Türkiye İttifakı"nın temel alacağı kritik başlıklar ortaya çıktı. İttifak modelinin 8 başlık altında ele alınacağı belirtildi. Metinde "milli birlik ve emperyalizmle mücadele" vurgusu öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı MHP Genel Başkanı haricinde, siyasilerden olumlu tepki aldı. Çağrıya destekler geldi.



Peki Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirdiği "Türkiye İttifakı nasıl bir model olacak?



Kulislerde yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanan Türkiye İttifakı modelinde "milli birlik, terörle ve emperyalizmle mücadele, güçlü devlet" vurguları öne çıkıyor.



Habertürk'e göre ittifak önerisi 8 ayrı başlık dizayn edildi.



TÜRKİYE İTTİFAKI MODELİ

1- KURTULUŞ VE KURULUŞ

2- VATANIN VE MİLLETİN BİRLİĞİ

3- GÜÇLÜ DEMOKRATİK DEVLET

4- YURTSEVER DEMOKRASİ VE DEĞERLERİMİZ

5- TERÖR VE ŞİDDET SİYASETİYLE MÜCADELE

6- ULUSLARARASI TOPLUMDA EŞİTLİK

7- EMPERYALİZME ve FAŞİZME KARŞI OLMAK

8- ÜLKE LİDERLİĞİ





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