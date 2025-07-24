Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Türkiye, Japonya ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele saat 17.30’da TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle
Yayınlanma: Güncellenme:

2025 FIVB Milletler Ligi’nde final etabı heyecanı sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena’da oynanacak.

Turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamlayan milliler, puan tablosunda 6. sıradan çeyrek finale yükseldi. Rakip Japonya ise 9 galibiyetle 3. sırada yer alarak adını final etabına yazdırdı. Japonya’nın başında Türk başantrenör Ferhat Akbaş yer alıyor.

Kazanan taraf yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Öte yandan diğer çeyrek finallerde İtalya, ABD’yi 3-0; Polonya ise Çin’i 3-2 yenerek yarı finalde eşleşti.

Ay-yıldızlılar geçtiğimiz yıl Çin’i finalde 3-1 mağlup ederek ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çeyrek final maçı, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30’da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, TRT 1’in yanı sıra TRT İzle platformundan da takip edilebilecek.

Üniversite tercihi yaparken bu 7 maddeyi atlayan pişman oluyor! Uzmanlardan altın tavsiyelerÜniversite tercihi yaparken bu 7 maddeyi atlayan pişman oluyor! Uzmanlardan altın tavsiyelerEğitim
O ilçede su krizi: Sadece 10 günlük su kaldı, kesinti başlıyorO ilçede su krizi: Sadece 10 günlük su kaldı, kesinti başlıyorGündem
FETÖ medyası Furkancılar'a destek çıktı!FETÖ medyası Furkancılar'a destek çıktı!Gündem
türkiye japonya voleybol
Günün Manşetleri
322 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI
KURTULAN YOK
HÜKÜMET SÖZÜNDE DURMADI
ESENYURT’TA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Eskişehir’de alevler can aldı!
ORMAN YANGINI RİSKİ BÜYÜYOR
EUROFİGHTER İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI
İstanbul’da huzur operasyonu
VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK ZİYARETİ
“BAHÇELİ ANAYASADAKİ TÜRK TANIMINI TARTIŞMAYA AÇIYOR”
Çok Okunanlar
Araç fiyatları ÖTV düzenlemesiyle değişti Araç fiyatları ÖTV düzenlemesiyle değişti
Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek? Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek?
24 Temmuz altın fiyatları açıklandı 24 Temmuz altın fiyatları açıklandı
A101’e bugün kamp çadırı geldi! A101’e bugün kamp çadırı geldi!
50 ilde termometreler çıldırdı! Asfalt eridi, nehir kurudu 50 ilde termometreler çıldırdı! Asfalt eridi, nehir kurudu