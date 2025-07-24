Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle
2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Türkiye, Japonya ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele saat 17.30’da TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
2025 FIVB Milletler Ligi’nde final etabı heyecanı sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena’da oynanacak.
Turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamlayan milliler, puan tablosunda 6. sıradan çeyrek finale yükseldi. Rakip Japonya ise 9 galibiyetle 3. sırada yer alarak adını final etabına yazdırdı. Japonya’nın başında Türk başantrenör Ferhat Akbaş yer alıyor.
Kazanan taraf yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Öte yandan diğer çeyrek finallerde İtalya, ABD’yi 3-0; Polonya ise Çin’i 3-2 yenerek yarı finalde eşleşti.
Ay-yıldızlılar geçtiğimiz yıl Çin’i finalde 3-1 mağlup ederek ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
TÜRKİYE - JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çeyrek final maçı, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30’da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, TRT 1’in yanı sıra TRT İzle platformundan da takip edilebilecek.