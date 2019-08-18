Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı
Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı
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Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece bir düğünde düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınayarak Afganistan'a taziye dileklerini bildirdi.

Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Ülkede bu yılın başından beri düzenlenen en kanlı terör eylemi olan dünkü saldırıda, aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı açıklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan
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