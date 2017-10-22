Mustafa Birol Güger/ Aydınlık
20 Eylül'de, Philadelphia'da düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi'nde, FETÖ mensubu Emre Çelik’in 'korsan konferans'girişimine aracılık eden, ABD merkezli Ortadoğu Forumu'nun Başkanı Daniel Pipes, Türkiye'ye yönelik nefret dolu makalelerine bir yenisini ekledi.
'TÜRKİYE'NİN NATO FAALİYETLERİ DONDURULSUN'
Pipes, 16 Ekim'de Washington Times'ta yayınlanan, 'NATO'yu Türkiye'den kurtarmak: Müttefikler Erdoğan'ın İslamcı aşırılığıyla ilişkilerini kesmeli' başlıklı makalesinde, Türkiye'nin NATO faaliyetlerinin, "bir müttefik gibi davranana dek" dondurulmasını talep etti. Pipes, NATO'nun atması gerektiğini öne sürdüğü 7 adımı şu şekilde sıraladı:
• Nükleer silahları İncirlik Üssü'nden çıkarmak
• İncirlik'i NATO operasyonlarına kapatmak
• F-35 uçakları da dahil olmak üzere silah satışlarının iptal edilmesi
• Türkiye'nin silah geliştirme programının dışında bırakılması
• İstihbarat paylaşımının reddedilmesi
• Türk askeri personeline yönelik eğitimlerin reddedilmesi
• Türk askeri personelinin NATO pozisyonlarına yönelik atamalarının reddedilmesi
'BÜYÜK NATO İTTİFAKININ ASİL AMACI...'
Makalesinde, Batı medeniyetinin korumasının, İslamcılıkla mücadeleden geçtiğini öne süren Pipes sözlerine şöyle devam etti:
"Erdoğan'ın düşmanca diktatörlüğüne karşı birleşik bir tutum, büyük NATO ittifakının, 'kendi halklarının özgürlüğünü, ortak miras ve medeniyetini korumayı hedefleyen' asil amacını yeniden keşfetmesine olanak tanıyor. NATO, İslamcılıkla mücadele ederek, bugün bir kenara ittiği, 'Batı medeniyetini savunmaktan başka bir şey olmayan [yegane] amacını' geri kazanacaktır."
PKK VE FETÖ GÜZELLEMELERİ
Türkiye'nin 40 yıla yakın süredir kararlılıkla sürdürdüğü PKK terörüne yönelik mücadeleyi, "Türk rejiminin Güneydoğu Anadolu'daki Kürtlere karşı yürüttüğü iç savaş" olarak tarif eden Pipes, Türkiye'nin son dönemde NATO müttefiklerine karşı yürüttüğü politikaları şu sözlerle tarif etti:
- Müttefikler, İncirlik'teki NATO üssüne erişimin, 'öngörülemeyen bir şekilde sınırlayıcı' hale getirilmesinden habersiz görünüyorlar.
- Deniz Yücel ve Peter Steudtner dahil olmak üzere 12 Alman vatandaşının tutuklanması; [PKK'lı] Yüksel Koç'a yönelik suikast girişimi; [FETÖ bağlantılı] NASA uzmanı Serkan Gölge ve Rahip Andrew Brunson'ın 'Türkiye'de rehin olarak tutulmaları'; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının ABD'deki Brookings Enstitüsü ve Sheridan Meydanı'nda Amerikalılara uyguladıkları fiziksel şiddetin de dahil olduğu, NATO üyesi devletlerin vatandaşlarına yönelik kötü muameleler, NATO müttefiklerini pek de rahatsız etmemiş görünüyor.
ŞİO İLE İLİŞKİLER VE S-400'LER...
- NATO, Ankara'nın İran'ın nükleer programına yönelik desteği; iki ülke arasındaki petrol anlaşması ve Türkiye'nin İran'a ait silahları Lübnan Hizbullahına sevk etmesinden rahatsız görünmüyor.
- Erdoğan'ın, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) katılımına yönelik sözleri; Rusya ve Çin ile ortak tatbikatlar planlaması ve Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri satın alması da, [uluslararası] anlaşmaların ihlal edilmiş olmasından daha rahatsız edici bir durum gibi görünüyor.
- Türkiye ve ABD arasındaki karşılıklı vize yasağı ise kimseyi ürkütmedi.
'NÜKLEER SİLAHLAR TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ ÇÖKMEDEN TAŞINSIN'
Öte yandan, ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından New York Times, 14 Ekim'de yayınladığı başyazıda, ABD'ye ait nükleer silahların Türkiye'den çekilmesi çağrısında bulundu. Başyazıda bu konuya ilişkin olarak, "Bu silahları, Türk-Amerikan ilişkileri çökmeden taşımak akıllıca olacaktır"ifadelerini kullanıldı.
Sputnik'in haberine göre, İncirlik'teki nükleer silahlara ilişkin kaygılar başayzıda şu sözlerle ifade edildi:
"Uzmanlar, bu silahların güvenliği konusunda uzun zamandır endişeli. Geçen yılki darbe girişimi sırasında Türkiye üssü [İncirlik] 24 saat boyunca kapattı ve elektrik kesildi. İncirlik Suriye'ye ve burada savaşan aşırılıkçı güçlere yakın. Erdoğan'ın Amerikan karşıtı tavrı ve Rusya'ya doğru kayışı endişeyi artırdı."
ABD'deki Türkiye karşıtı lobinin öncülerinden Daniel Pipes, Washington Times'ta yayınlanan yazısında, 'Türkiye'nin NATO faaliyetleri dondurulsun' çağrısı yaptı
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