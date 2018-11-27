Türk ve Katarlı yetkililer, "Yüksek Stratejik Komite Toplantısı"nda bir araya geldi. Toplantıda önemli kararlar alındı. İki ülke arasında birçok alanda iş birliği protokolü imzalandı.

Anlaşma sağlandı, imzalar atıldı. Türkiye ve Katar arasında birçok konuda işbirliğine varıldı.



Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısnın 4. İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani görüşmesi Vahdettin Köşkü'nde yapıldı.



Toplantıya, Türk ve Katarlı bakanlar da katıldı. 2 ülke arasında ulaştırma, kültür, ticaret ve ekonomi gibi birçok alanda, stratejik iş birliği protokolü imzalandı.



Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de anlaşmaların 2 ülke için faydalı olacağına vurgu yaptı.



ulusal.com.tr