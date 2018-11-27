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Türkiye-Katar anlaştı

Türk ve Katarlı yetkililer, "Yüksek Stratejik Komite Toplantısı"nda bir araya geldi. Toplantıda önemli kararlar alındı. İki ülke arasında birçok alanda iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye-Katar anlaştı

Anlaşma sağlandı, imzalar atıldı. Türkiye ve Katar arasında birçok konuda işbirliğine varıldı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısnın 4. İstanbul'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani görüşmesi Vahdettin Köşkü'nde yapıldı.

Toplantıya, Türk ve Katarlı bakanlar da katıldı. 2 ülke arasında ulaştırma, kültür, ticaret ve ekonomi gibi birçok alanda, stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de anlaşmaların 2 ülke için faydalı olacağına vurgu yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #katar
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