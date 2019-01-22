Türkiye, uydu teknolojilerine yönelik çalışmalara, üniversite ve sanayi iş birliğiyle yenilerini ekliyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde Kılıç Küp Uydusu kısa adıyla KILIÇSAT ismiyle yeni bir Ar-Ge projesi başlatıldı.
Projeyle kapsamında üretilecek "düşük gürültülü yükselteç" modülüne uzayda tarihçe kazandırılacak. Seyir halindeki gemiler ile diğer kaynaklardan verileri toplanarak yer istasyonuna indirilecek.
Bu amaçla Alçak Dünya Yörüngesi'nde görev yapacak bir küp uydu geliştirilecek.
ASELSAN'ın koordinasyonundaki proje, Gümüş Uzay Savunma Havacılık, Meteksan Savunma ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.
Otomatik Tanımlama Sistemi vasıtasıyla gemilerin konum, rota ve kimlik bilgileri elde edilebilecek.
Kılıç Küp Uydusu'nun 2021'in ikinci yarısında uzaya fırlatılması planlanıyor
ulusal.com.tr
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