Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Türkiye’nin Kırım’ın Rusya toprağı olduğunu, Rusya’nın da KKTC’yi tanımasını istedi

Prof. Dr. Hasan Ünal bölgede huzurun sağlaması ve Rusya ile Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesi için önerilerde bulundu. Bölgede yaşanan huzursuzluğun arkasında ABD olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünal, yaşanan sorunların çözümünde ABD’nin devre dışı bırakılmasının büyük önem taşıdığını bildirdi. Dünyada ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede dengelerin değiştiğini kaydeden Ünal şunları söyledi:



“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerinde ben olsam Putin’e KKTC’nin Moskova’da tanıtım ofisi açmasına izin vermesini öneririm. Dışişleri Bakanlığının bazı faaliyetlere davetiye göndermesini sağlarım. Bununla birlikte Rusya’nın KKTC’ye uçak seferlerine başlamasını, karşılığında da THY’nin Kırım’a sefer düzenlemesini teklif ederim. Bunun bir sonraki aşaması da Türkiye’nin Kırım’ı Rusya toprağı olarak kabul etmesi, Rusya’nın da KKTC’yi resmen tanımasıdır.”



Türkiye Kıbrıs’ta büyük bir deniz üssü kurmasının yakıcı bir ihtiyaç haline geldiği de ifade eden Prof. Dr. Hasan Ünal, “Doğu Akdeniz’de gerilim giderek yükseliyor. Türkiye buna seyirci kalamaz. Türkiye KKTC’de büyük, etkili ve caydırıcı bir deniz üssü kurmalı. Buranın güvenliği de S-400’lerle sağlanmalı. Suriye’de Rusya’nın büyük deniz üssü var. Rusya ve Türkiye’nin çıkarları ortak. Doğu Akdeniz’de birlikte hareket edebilirler. Rusya, KKTC’yi tanırsa Rusya ile yeni askeri anlaşmalar da yapabilir” dedi.



Aydınlık