Ankara kuzeyden, Şam güneyden terör örgütlerini kıskaca alıyor. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon beklenirken, gün içinde Menbiç'teki hareketlilik üst seviyeye çıktı. Türk Ordusu destekli ÖSO, Menbiç sınır hattında bulunan Sacur nehrine güç takviyesi yaptı. Suriye'nin sahasında güneydeki hareketlilik de dikkat çekiyor. Suriye Ordusu Deyrizor'daki terör mevzilerine karşı ilerliyor

Ankara Menbiç'e, Suriye Ordusu ise Deyrizor'a yığınak yaptı.



Amerika'nın Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından dikkatler Suriye sahasında.



Bölge ülkeleri IŞİD ve PKK/PYD tehditlerine karşı planlar yaparken Menbiç'te hareketlilik üst seviyeye çıktı.



TSK destekli ÖSO unsurları, Sacur Nehrine konuşlandı. Menbiç ile ÖSO bölgesini ayıran nehirde, gece saatlerinden bu yana takviye yapıldı. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre 7.500 savaşçı bölgede ve operasyon için Ankara'dan talimat bekliyor.



Anadolu Ajansı'na konuşan ÖSO yetkilisi Ebu Yezen de Münbiç'te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG'nin konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirtti. Yezen, "Örgüt üyelerini Menbiç'ten temizleyerek Münbiç'i özgürlüğüne kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.



Menbiç'e Suriye Ordusu'nun da güneyden ilerleyeceği iddia ediliyor. Bu kapsamda bölgedeki Amerikan askerlerinin kentin güneyine yerleştiği öne sürülüyor.



Menbiç'e son günlerde bölücü terör örgütü PKK/PYD'nin takviye yapması da dikkat çekiyordu. Fırat'ın doğusundan asker çekeceğini açıklayan Amerika'nın da devriye faaliyetlerini yürütmesi Ankara'nın yakın takibindeydi.



2006 yılında tek kurşun atmadan bölgeyi işgal eden PKK/PYD, Arap ve Türkmen nüfusun etkili olduğu bölgede etnik temizlik yaptı. Bölge Fırat'ın batısından doğusuna açılan bir kapı olması nedeniyle de kritik önemde.



Menbiç dışında Suriye sahasında Deyre Zor bölgesinde de önemli gelişmeler yaşandı. Petrol kaynakları açısından kritik önemde olan, PKK/PYD ve IŞİD'in işgali altındaki bölgeye Suriye Ordusu'nun birlikler gönderdiği ifade edildi. İdlib'in güney sınırındaki Hama kırsalında bulunan Kaplan Birliklerinin, Deyre Zor'a ilerlediği kaydedildi.



Öte yandan ABD'nin desteğiyle ilerleyen YPG'li teröristler de IŞİD kontrolündeki Heccin'i aldı. IŞİD'in bölgedeki köylere çekildiği ifade ediliyor.





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