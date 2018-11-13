Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. "Libya'nın daha az dış müdahaleye ihtiyacı olduğunu" belirten Oktay, "Türkiye derin hayal kırıklığıyla toplantıyı terk ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Konferansı'na katılmak üzere İtalya'ya gitti. Palermo kentinde gün boyu ikili görüşmeler yaptı. Ardından "hayal kırıklığı" yaşadık diyerek konferası terk etti.



Türkiye'nin temasları sıcak başlamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından akşam yemeğine davet edildi. Ve yemeğe katıldı. Daha sonra resepsiyon alanına geçen Oktay, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile sohbet etti. Oktay, ayrıca Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Libya heyetleri ve diğer katılımcılarla görüştü.



Oktay, ertesi gün konferanstaki ülkelerin heyet başkanları ve muhataplarıyla ikili görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir araya geldi. "Aile fotoğrafı" çekimlerine de katıldı.



Daha sonra kameralar karşısına geçti ve "Türkiye toplantıyı terk ediyor" ifadelerini kullandı.



Oktay, Libya'nın daha fazla değil daha az dış müdahaleye ihtiyacı olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Türkiye'nin yer almadığı toplantıların sürece katkı sağlamayacağına" da dikkati çekti.



Libya Konferansı, 2011'de dış müdahale ile yıkılan ve düzene kavuşamayan Libya'yı yeniden yapılandırma hedefi taşıyor. Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olan Libya'da 42 yıllık Muammer Kaddafi dönemi, 17 Şubat 2011'de sona ermişti.



