Türkiye Liseliler Birliği (TLB) Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan,Andımız’ın okullarda tekrar okutulmasına yönelik imza kampanyası başlattıklarını açıkladı.

TLB, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Merkezi’nde Andımız’ın okullarda okutulmamasıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan yaptı.Ergincan,“Ülkemiz bugün de emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı bir ölüm-kalım savaşı vermektedir. Amerika’nın tankla, topla, tüfekle donatarak Türk milletinin üzerine saldığı bölücü unsurlar her fırsatı değerlendirmektedir. Yalnızca silahlı yönüyle değil ekonomik, kültürel, teknolojik, ahlaki boyutlarıyla bu çok yönlü savaş milletimizin geleceğine dönük en önemli tehdittir. Bu koşullarda milletimizi bölen her türlü açıklama, çıkış ve uygulama yanlıştır. Milletimiz bu savaştan ancak milli kimliğine, değerlerine ve hassasiyetlerine sarılarak başarıyla çıkabilir” dedi.



‘ANDIMIZ TÜRK MİLLETİNİN KİMLİK BEYANIDIR’



Andımız, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldur, gösterdiği hedeftir diyen Ergincan, “Andımız, vatanımızın ve milletimizin ebedi varlığını korumak ve yüceltmek için Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği ve anayasamızca korunan ilkeler doğrultusunda kaleme alınmıştır.2013 yılına kadar her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının milli bilincinin oluşmasında ve gelişmesinde büyük faydası olmuştur. 2013 yılında Andımız okullardan kaldırılmasına rağmen Türkiye Liseliler Birliği ve Türkiye Gençlik Birliği bu geleneği devam ettirmiştir. Doğruluk, çalışkanlık ve vatanseverlik Türk gençliğinin en büyük erdemlerindendir” ifadelerini kullandı.



Ergincan,Türkiye’nin yükselmesini ve ileri gitmesini milli bilinci oluşmuş, ahlaki değerlerine sahip çıkan ve sorumluluk duygusu yüksek bir gençliğin sağlayabileceğini vurgulayarak“Bu topraklar Çanakkale’de kendini milletin varlığına armağan eden 15’lilerden, Kurtuluş Savaşı’nda mezun veremeyen liselere, Türk gençliğinin fedakârlığıylavatanlaşmıştır. Andımız, bugün de ülkemizin içeride ve dışarıda savaş verdiği koşullarda Türk gençliğinin fedakârlık arzusunu, bağımsızlık isteğini perçinlemektedir. Türkiye’nin kendisinden başka bir şeyi düşünmeyenlere değil varlığını milletinin varlığına feda etmekten çekinmeyen gençlere ihtiyacı vardır” dedi.



‘VATAN DÜŞMANLARINI SEVİNDİRMEYELİM ANDIMIZI TEKRAR OKUTALIM’



Andımız kararının kaldırılması talebinin düşmanları sevindirdiğini ifade eden Ergincan, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında yürüyen Türk Gençliği olarak bütün yetkililere sesleniyoruz: Vatan düşmanlarını tekrar sevindirmeyelim, milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda hukukun gereğini yerine getirelim, Andımızın okullarda yeniden okutulmasını sağlayalım.” sözlerini kaydetti.



Ergincan, “Temyiz davasına dair Türk milletinin de davanın taraflarından biri olduğunu, bu sebeple söz hakkı olduğunu herkesin bilmesini isteriz. Türkiye Liseliler Birliği ve Türkiye Gençlik Birliği olarak milletimizin isteğini yetkili organlara taşımak ve emperyalizmin saldırısı altındaki Türk milletinin milli kimliğini korumak için Andımızın okullarda tekrar okutulmasına yönelik imza kampanyamızı bugün itibariyle başlatıyoruz.” diyerek Türk milletini kampanyalarına destek vermeye çağırdı.