Türkiye Liseliler Birliği, yarıyıl tatilini Atatürk Okulu'nda değerlendirecek. TLB'nin yurt sathında başlattığı Atatürkçülük Okulları'nın ilk durağı Muğla oldu.

Yarıyıl tatiline girdiler, bugün Atatürkçülük okulunu açtılar. Türkiye Liseliler Birliği'nin tüm Türkiye'de başlattığı "Atatürkçülük Okulu" nun ilk durağı Muğla oldu.



İlk ders Türk devrim tarihi, öğretmen ise Türkiye Liseliler Genel Başkanı Yıldırım Gençer oldu. (alt görüntü MVI9249)



Liseliler soruları ile derse katkı sundu.



İkinci dersin konusu: Atatürk ve teşkilatçılık oldu. Türkiye Gençlik Birliği Eğitim Sorumlusu Işıkgün Akfırat anlattı. ( alT görüntü:MVI9231)



Derslere öğrenciler kadar velilerin de ilgisi yoğundu.





ulusal.com.tr







