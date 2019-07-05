Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ okullarını devraldı

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Etiyopya'da FETÖ okullarının bir kısmı Maarif Vakfına devredildi. Afganistan'da da beş FETÖ okulunun devir işlemi tamamlandı. Böylece ülkedeki 13 okul FETÖ'den temizlendi.

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'da Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait okulları devraldı.



"Rainbow Derneği" adıyla kurulan ve içerisinde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerdeki eğitimin verildiği kampüse el kondu. Yaklaşık 8 dönümlük bir arazi üzerine kurulu kampüste faaliyete geçmemiş bir de hastane binası bulunuyor.



Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Demirli, yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından bu okulları aldıklarını söyledi. FETÖ’nün 6 okulu daha bulunuyor. Kapatılması için çalışmalar sürüyor.



Benzer bir adım da Afganistan'da atıldı.



5 FETÖ okuluna daha el kondu. FETÖ'nün sözde eğitim kurumları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi.



FETÖ'den alınan söz konusu 5 okulla birlikte, ülkedeki toplam 13 okulun vakfa devredildiği öğrenildi.



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