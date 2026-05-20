Türkiye, Mavi Bayrak sıralamasında dünya üçüncülüğünü korudu: Mavi bayraklı plaj sayısı 580'e yükseldi

Çevre odaklı kıyı yönetimi politikalarını yürüten Türkiye, Akdeniz'deki mavi rekabette konumunu büyüyen plaj ağı ve uluslararası standartlardaki halk plajlarıyla pekiştiriyor. FEE verilerine göre ülke genelindeki Mavi Bayraklı plaj sayısı bu yıl 577'den 580'e çıktı. Plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan listenin ilk iki sırasında yer alırken, Türkiye bu yıl da dünyanın en başarılı üçüncü ülkesi unvanını sürdürdü.

TÜRÇEV, 2026 yılı sonuçlarını İzmir'in Foça ilçesinde kamuoyuyla paylaştı. Kararı değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Mavi Bayrak haritasını yeni halk plajlarıyla genişletmeye devam ettiklerini aktardı. Türkiye sahillerinin artık bir dünya markası haline geldiğini bildiren Ersoy, Bodrum Türkbükü Ücretsiz Girişli Halk Plajı'nda da bu yıl ilk kez Mavi Bayrak dalgalanacağını bildirdi. Sürece katkı sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı gibi paydaş kurumlar da unutulmadı; Bakan Ersoy bu kurumlara ayrıca teşekkürlerini iletti.

BAKAN ERSOY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Değerlendirmelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna yönelik resmi bir paylaşım yaptı. Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sahillerimiz artık dünya markası! Mavi Bayrak’ta dünya 3’üncülüğümüzü bir kez daha koruduk. 2026 yılında 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylece Türkiye; çevre standartları, güvenli turizm altyapısı ve sürdürülebilir kıyı yönetimindeki güçlü konumunu uluslararası ölçekte bir kez daha tescilledi. Akdeniz'deki mavi rekabette güçlü yükselişimizi sürdürürken ücretsiz girişli halk plajlarımızı da uluslararası standartlarla büyütmeye devam ediyoruz. Bu yıl Bodrum Türkbükü Halk Plajımız da Mavi Bayraklı halk plajlarımız arasına katıldı. Yeni halk plajı projelerimizle Türkiye’nin Mavi Bayrak haritasını daha da genişleteceğiz. Bu başarıda emeği bulunan TÜRÇEV başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize ve turizm sektörümüze teşekkür ediyorum.”

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KORUNDU

Uluslararası standartları belirleyen 2026 Mavi Bayrak sonuçlarına göre Türkiye, plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyanın en başarılı üçüncü ülkesi oldu. Turizm tekneleri kategorisinde dünya dördüncülüğünü elinde tutan Türkiye'de bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen süreçte tesisler; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği, engelli erişimi, atık yönetimi ve çevre eğitimi kriterleri üzerinden uluslararası denetimlere tabi tutuldu. Çevre odaklı turizm yatırımlarının artmasıyla birlikte ülkenin kıyı turizmindeki uluslararası marka gücü büyümeye devam ediyor.

ZİRVENİN SAHİBİ YİNE ANTALYA OLDU

İller bazında yapılan değerlendirmede Antalya, 232 plajla Türkiye’nin en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip ili unvanını korudu. Listede Antalya'yı 113 plajla Muğla ve 60 plajla İzmir takip etti. Diğer illerin dağılımı ise Balıkesir 45, Aydın 39, Samsun 19, Çanakkale 14, Mersin 12, Tekirdağ 10 ve Kocaeli 9 şeklinde gerçekleşti.

Bursa 4 plajla sıralamada yer bulurken; İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu 3’er, Yalova ve Zonguldak 2’şer plajla Mavi Bayrak aldı. Kırklareli, Van, Adana ve Sinop illerinde ise 1’er plaj ödüle layık görüldü. Değerlendirme sonucunda ödül alan plajların tam listesi mavibayrak.org.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

5 YILDIZLI HALK PLAJI SAYISI 23'E ÇIKIYOR

Mavi büyüme vizyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayata geçirdiği ücretsiz halk plajı ağını genişletiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce duyurduğu projeler doğrultusunda Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent’te yeni plajların çalışmaları devam ediyor. Bakanlık, bu yatırımlarla birlikte ücretsiz girişli halk plajı sayısını 2026 yılı sonunda 23’e yükseltmeyi hedefliyor. Vatandaşların ücretsiz yararlandığı bu alanlarda çevre yönetimi, güvenlik, temizlik ve hizmet kalitesi uluslararası standartlarda tutuluyor.

Bakanlığın 5 yıldız konseptiyle kurguladığı ücretsiz girişli halk plajları, 2026 Mavi Bayrak listesinde geniş yer kapladı. Antalya bölgesinde Sorgun, Ilıca, Belek, Kadriye, Lara 1, Lara 2, Beldibi Bahçecik, Çifteçeşmeler, Çamyuva ve Tekirova halk plajları Mavi Bayrak aldı. Muğla sınırları içerisinde ise Marmaris Halk Plajı, Bodrum İçmeler Halk Plajı ve bu yıl ilk kez listeye dahil olan Türkbükü Halk Plajı ödüle layık görülen uluslararası standartlardaki tesisler oldu.