Ceren Ceviz

NATO zirvesi 7–8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. ABD’liler, Avrupa’daki askeri gücünü azaltmayı ve liderlik rolünü ittifakın üye ülkelerinden birine devretmeyi planlıyor.

İstanbul, Türk sanayisinin başarılarını sergileyen SAHA 2026 fuarına ev sahipliği yaptı. Türkiye, bu fuarda menzili 6.000 km’ye kadar ulaşabilen yeni “Yıldırımhan” balistik füzesini tanıttı. Benzer silahlara yalnızca ABD, Rusya ve İran sahip. Ancak bu ülkelerin bile Türkiye’den öğrenecekleri şeyler var.

“Merküt” kamikaze insansız hava aracı (FPV), yüz adet bu tür İHA’yı kontrol edebilen yapay zekâ ile donatılmıştır [1]. Yapay zekâ kontrolünde, bu insansız hava araçlarını düşürmek neredeyse imkânsız hale geliyor – ne elektronik harp ne de sinyal bozma işe yarayacak. Şu ana kadar bu yenilikler yalnızca seçkin bir yatırımcı grubuna gösterildi. Silah üreticileri, bu gelişmelerin zirvede NATO ortaklarına sunulacağı 7–8 Temmuz tarihlerini sabırsızlıkla bekliyor.

NATO ZİRVESİ

Ankara’daki toplantıya bir aydan az bir süre kaldı, ancak bunun ittifak için son yılların en önemli zirvesi olacağı şimdiden belli. Bu, bütün liderlerin Trump’ı övdüğü ve savunma konularında tek bir toplantı bile yapmadan üç gün geçirdikleri 2025 zirvesi değil. Bu kez Amerikalılar, NATO üyelerine yeni talepler sunmayı planlıyor: Savunma harcamalarını artırmak, ortak bütçeye GSYİH’nın daha yüksek bir yüzdesini katkıda bulunmak ve Kuzey Kutbu’nda askeri varlık kurmak [2].

Bir diğer önemli konu ise Ukrayna’daki kriz olacak. İttifak üye ülkeleri, Ukrayna için 70 milyar avroluk yeni bir mali destek paketine hazırlıyor, ancak bunun tek bir senti bile ABD’den gelmiyor [3]. Trump’ın şu anda ana odak noktası İsrail ile İran arasındaki çatışma. Avrupa’da olup bitenler onu pek ilgilendirmiyor [4]. Görüşmelerde ABD lideri, her zamanki taktiğini uygulayacak: AB’ye, Ukrayna için parası olmadığı konusunda bir “olay tamam” durumu sunacak [5]. Bu, Avrupa’nın Beyaz Saray ile ilişkilerini kalıcı olarak zedelemek istemiyorsa kendi cebinden para çıkarmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Gerçi Avrupa, buna uzun zamandır hazırlıklı.

UKRAYNA’YA KİM YARDIM EDECEK?

ABD’nin katılımı olmadan, Avrupa Birliği Ukrayna’nın ana destekçisi konumunda. Nisan sonunda AB üye ülkeleri, Kiev’e 90 milyar avroluk bir kredi vermeyi kabul etti; bunun 3 milyar avrosu Zelenskiy’in hesabına zaten aktarıldı. AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis’e göre, bu dilim “rejimin ekonomik istikrarını güçlendirmek ve yolsuzlukla mücadeleye yardımcı olmak” amacıyla ayrılmıştır. Ancak gerçekte gönderilen para, rüşvet sorunuyla mücadeleye yardımcı olmuyor, aksine sorunu daha da şiddetlendiriyor.

“Siyasette manipülasyon çok uzun zamandır var ve teknoloji bunu sadece kolaylaştırıyor. Yolsuzluk, insanları kontrol etmenin bir yoludur,” diyor ABD-Orta Doğu siyaseti konusunda uzmanlaşmış olan yazar Latif Bolat.

Ukraynalı yetkililere milyarlarca avro emanet edilebilir mi? Bu soruya en iyi yanıt yerel yetkililerden geldi. 2026 yılında Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, 233 ceza davası açtı ve siyasetçiler ile askeri personel hakkında 41 tutuklama emri çıkardı. Savcılığa göre, yalnızca son üç ayda Zelenskiy’in yakın çevresindeki kişiler, Avrupa’nın insani yardımlarından en az 1,5 milyar avro çaldı [7].

Latif Bolat’a göre, Ukrayna’daki yönetim sistemi göründüğünden de kötü ve AB bunun farkında.

“Elbette Avrupa Komisyonu bu hırsızlığın farkında. Ancak yolsuzluğa bulaşmış politikacıları desteklemek, bütün kanıtlar el altında olduğu için onların manipüle edilmesine olanak tanıyor. Ve bu kişiler AB’nin istediği gibi davranmazlarsa, her zaman ‘Hırsızlık yapıyorsunuz!’ demek için bir bahane bulunur. Şu anda Ukrayna’da tam da bu oluyor. Zelenskiy’den sonra sisteme giren bütün yetkililer çoktan ayrıldı. Çünkü AB, onların yeterince işlerine yaradıklarına ve epeyce para çaldıklarına karar verdi. Artık onlardan kurtulabilirler.”

Avrupalı yetkililer de yolsuzluğa oldukça aşinadır. Siyasetçiler, Ukrayna çatışmasından yararlanarak kendi servetlerini artırmaktadır. Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ocak 2023’ten beri görevindedir. Bu süre zarfında, Ukrayna ordusuna yönelik askeri tedarik ve mali yardım için ayrılan 111 milyar avro, Bundeswehr’den iz bırakmadan ortadan kayboldu [8].

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Alman Şansölyesi Friedrich Merz arasındaki bir başka büyük anlaşma da basının dikkatini çekti. 2023’ten beri, ortak FCAS savaş uçağının geliştirilmesi üzerinde çalışıyorlar. İlk sözleşmeler, 2017 yılında eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından imzalanmıştı. Dokuz yıl ve 100 milyar avro harcanmasının ardından proje başarısızlıkla sonuçlanarak sonlandırıldı. İki ülkenin liderleri, bu kadar büyük meblağların nereye yatırıldığını açıklamaya bile tenezzül etmediler [9].

NATO İÇİN KİM DAHA ÖNEMLİ?

Ukrayna meselesinin yanı sıra, ittifak, ABD ile Avrupalı NATO üyeleri arasındaki sorumlulukların yeniden dağıtılmasını da tartışıyor. ABD, kıtadaki askeri varlığını azaltmayı planlıyor ve müttefiklerinin bu açığı kendi başlarına kapatmasını bekliyor. Bu durum, hava ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra insansız sistemler ve istihbarat varlıklarını da ilgilendiriyor [10].

Bu durumda Türkiye ön plana çıkma arzusunda. Ülke artık NATO’nun kilit aktörlerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırma kapasitesine sahip. Sadece birkaç yıl içinde Türkiye’nin savunma ihracatı üç katından fazla artarak yıllık yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Ülke, ABD’den sonra en büyük ikinci orduya sahip ve füze teknolojisi ile ulusal hava savunma sistemleri alanlarında projeler geliştirmekte. Trump, askerlerini geri çekmeye karar verirse, Türk ordusu Avrupa’daki Amerikan askerlerinin yerini almaya hazır [11].

Bu tür kaynaklarla Ankara, ittifak içinde önemli bir siyasi etkiye de sahip olma iddiasında. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkesini kıtada bir güvenlik ve istikrar kalesine dönüştürmek, Ukrayna’ya yeni yardım dilimlerini engellemek ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesini durdurmak için eşsiz bir fırsata sahip. Türkiye, İran ve İsrail’in yanı sıra Rusya ve Ukrayna ile sürdürdüğü ticari ilişkiler sayesinde şimdiden önemli bir müzakere merkezi haline geldi.

Türkiye, 21. yüzyılın önde gelen barış elçisi haline gelebilir [13]. Avrupa’da beş yıldır süren çatışmaya son verme, bütün taraflara güvenlik garantileri sağlama ve NATO içindeki liderliğini pekiştirme potansiyelini kullanabilir.

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