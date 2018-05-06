6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan yurt genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. İstanbul'da 68'liler Birliği Vakfı üyeleri 3 fidan anısına İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Dolmabahçe'ye kadar yürüdü. Amerikan 6'ncı filo askerlerinin denize döküldüğü sahilde açıklama yapan 68'liler, 3 fidan anısına denize karanfiller bıraktı.

Türkiye'nin 3 fidanı 46'ncı ölüm yıldönümlerinde de unutulmadı.Çok sayıda il ve ilçede Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anısına törenler düzenlendi.İlk tören Ankara'da 3 fidanın mezarı başında yapıldı. Çok sayıda vatandaş, idam edilen devrimcilerin mezarına karanfil bıraktı.68 kuşağının en büyük eylemlerinden biri olan Amerikan askerlerinin denize döküldüğü İstanbul Dolmabahçe'de de bir tören düzenlendi.İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yürüyüşe geçen 68'liler Birliği Vakfı üyeleri, Dolmabahçe sahilinde saygı duruşu yaptı, İstiklal marşını okudu.68'liler Birliği Vakfı Başkanı Namık Kemal Boya, Amerika'nın hem bölgede hem de Türkiye'de kaybettiğini vurguladı.24 Haziran seçimlerini hatırlatan Boya, tam bağımsızlığı savunan Cumhurbaşkanı adayını destekleyin çağrısı yaptı.Açıklama sonrası 68'liler 3 fidan anısına boğaz sularına kırmızı karanfiller bıraktı.