Türkiye'nin AİHM zaferi İsviçre'de içtihat oluşturdu. Srebrenitsa katliamı inkar eden İsviçreli Milletvekili Poggi'nin cezası, tarihi Perinçek-İsviçre davası esas alınarak bozuldu.

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde aldığı zafer, İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi emsal olarak ele alındı.



Mahkeme böylelikle Ticino Kantonu Parlamentosu Eski Milletvekili Donatello Poggi hakkında daha önce Ticino Temyiz Mahkemesinin aldığı kararı bozdu.



Kanton mahkemesinin daha önce aldığı kararda Poggi’nin yazdığı iki makale ele alınmış, Poggi, Srebrenitsa katliamı inkar ettiği ve ırk ayrımı yaptığı dolayısıyla ceza almıştı.



Federal Mahkeme 6 Aralık’ta aldığı kararda Poggi’nin 2012 yazdığı iki makalenin fikir özgürlüğü açısından ele alınması gerektiğini ifade etti.



İçtihat oluşturan kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek-İsviçre davasının esas alındığı belirtildi.





ulusal.com.tr