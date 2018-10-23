Amerika'nın yıllardır engellediği Ovaköy sınır kapısı Ankara Bağdat ilişkilerinde stratejik önemde. Bu hattın açılması bir çok anlama geliyor. Habur'un ikinci plana düşmesi ve PYD'ye gönderilen silah yüklü tırların yolunun kesilmesi... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız bu kritik güzergahla ilgili Ulusal Kanal'a özel açıklamalarda bulundu. Gürkan Demir'in özel haberi...

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı. Yıldız, Ovaköy sınır kapısının açılması, PKK ile mücadele ve Ankara Bağdat ilişkileri hakkında özel açıklamalar yaptı.



Uzun süredir gündemde olan Ovaköy sınır kapısının açılması konusunda gelinen noktayı değerlendiren Yıldız, sınırları Merkezi Hükümetin kontrol etmesi gerektiğini söyledi.



SINIRLARI BAĞDAT KONTROL ETSİN"

"Üst düzey görüşmelerde Bağdat ile mutabakat sağlandı. Değişiklik yok. Tabi sahada bazı gerçeklikler var. Ovaköy'ün karşısına tekabül eden yer Fişhabur… Orası IKBY kontrolü altında. Peşmerge var orada. Tabi Ovaköy konusu IKBY'nin de hoşuna gitmiyor. Bizim istediğimiz Bağdat'ın kontrolünde olan yerden geçiş yapılsın. Bunun için ise Merkezi Yönetim ile Bağdat arasında mutabakat sağlanması önemli. Bu yok ortada."



Türkiye'nin Bağdat ile Erbil arasında Ovaköy için arabuluculuk yapıp yapmadığı sorusunu da yanıtladı Büyükelçi Yıldız. Türkiye'nin bölünme referandumu sonrası ilişkileri sınırlı tuttuğunu belirten Yıldız, arabuluculuğun söz konusu olmadığını kaydetti.



Bağdat Büyükelçisi Yıldız, yeni Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve diğer hükümet yetkililerin PKK'ya yaklaşımına ilişkin de konuştu. Yıldız, PKK konusunun Irak'ta hükümet kurulduktan sonra öncelikli gündem başlıklarından biri olacağını ifade etti.



"ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ…"

"Bağdat'ın şöyle bir rahatlığı var, "PKK'nın olduğu yerler, IKBY'nin kontrolünde. Onlar sorumlu." Ama mesela Merkezi Hükümetin kontrolünde olan Sincar, Mahmur'da da var PKK. Bir takım adımlar attıklarını söylüyorlar, işbirliği konusunda açık tutum sergiliyorlar ama eylem yok ortada. Yeni hükümet ile temaslarda önemli gündem başlıklarından birisi bu olacak."



Basra ile Musul konsoloslarının göreve başlayıp başlamadığı ve konsolosluk binalarının inşaatında gelinen son aşama hakkında da bilgi verdi Büyükelçi...



"YIL SONUNA KADAR…"

"Basra'daki konsolosluk binasının tadilatının çalışmaları kentteki olaylar nedeniyle askıya alındı. Musul da ise hali hazırda bir binamız yok. Önümüzdeki birkaç gün içinde yer tespiti için Musul'a gideceğim. Yıl sonundan önce her iki konsolosumuzun da göreve başlamasını hedefliyoruz."



Büyükelçi Yıldız, konsolosluk çalışmaları kapsamında Musul'a giderek incelemelerde bulundu. Resmi twitter hesabından açıklama yapan Yıldız, Musul yetkilileri ve halkın kendilerine eşlik ettiğini söyledi. Yıldız, "Musul Başkonsolosluğumuzun, yeniden faaliyete geçtiğinde, Musul’daki olumlu değişimin parçası olacağına inanıyoruz" dedi.





HABER: GÜRKAN DEMİR

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