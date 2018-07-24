Türk devriminin bağımsızlık belgesi Lozan, 95 yaşında. 24 Temmuz 1923'te İsviçre'de, Türk Milleti'nin bağımsızlığının temelleri atıldı. Emperyalizmin dayattığı Sevr Anlaşması yırtılıp atıldı. Lozan Antlaşması, Türk milletinin emperyalizme karşı dik duruşunun sembolü oldu.

Türkiye'nin tapu senedi olan antlaşma, 95 yıl önce İsviçre'nin Lozan kentinde imzalandı. Dünyanın büyük güçleri savaş meydanlarında zaferler kazanan Türk milletinin bağımsızlık iradesini 24 Temmuz 1923'te Lozan'la birlikte kabul emek zorunda kaldı. Genç Cumhuriyet Lozan antlaşmasıyla milletler sahnesinde kendisine sağlam bir yer edindi...



24 Temmuz 1923'te imzalanan antlaşma, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir gurur belgesi olarak tarihe geçti. Mustafa Kemal de antlaşmayı "görülmemiş bir siyasi zafer" olarak nitelendirdi.



Sevr Antlaşması'nı Türk milletine kabul ettiremeyen emperyalist devletler, İsmet İnönü önderliğindeki Türk delegasyonu ile Lozan'da masaya oturdu.



Mustafa Kemal Paşa, Nutuk'ta Lozan'la Sevr'i şöyle karşılaştırıyor.



"Bu antlaşma, Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını ifade eder bir vesikadır. Osmanlı devrine ait tarihte emsali görülmemiş bir siyasi zafer eseridir"



Türk delegasyonu, dik duruşu ve kararlılığı sayesinde yaklaşık dokuz aylık zorlu Lozan sürecini başarıyla tamamladı. Ve masadan zaferle kalktı.



Anlaşmayla emperyalist devletler Misak-ı Milli'yi tanımak zorunda kaldı.



I.Dünya Savaş’ından sonra imzalandığı halde hala geçerli olan dünyadaki tek antlaşma bugün 95 yaşında.



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