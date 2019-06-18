Türkiye Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi perşembe günü yola çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Hem Yavuz hem Fatih gemilerinin sondaj çalışmalarına devam edeceğini" açıkladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri kararlılıkla devam ediyor. Bölgede Türkiye hedef alınırken, Ankara çalışmalara hız verdi. İkinci sondaj gemisi Yavuz, Doğu Akdeniz'e uğurlanacak.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez G20 Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı öncesi Japonya'da konuştu. Sondaj çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Hedef derinlik ise 5 bin-5 bin 500 metreler seviyesine inmek.



Bu kapsam'da 20 Haziran'da Yavuz sondaj gemisi bölgeye gidecek.



Dönmez Türkiye'nin faaliyetlerinin kararlılıkla süreceğini bildirdi.





ulusal.com.tr