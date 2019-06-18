banner1005
CHP'li ve HDP’li belediyelere suç duyurusu
CHP'li ve HDP’li belediyelere suç duyurusu
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Sanayi üretimi azaldı
Sanayi üretimi azaldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri kararlılıkla devam ediyor

Türkiye Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi perşembe günü yola çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Hem Yavuz hem Fatih gemilerinin sondaj çalışmalarına devam edeceğini" açıkladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri kararlılıkla devam ediyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri kararlılıkla devam ediyor. Bölgede Türkiye hedef alınırken, Ankara çalışmalara hız verdi. İkinci sondaj gemisi Yavuz, Doğu Akdeniz'e uğurlanacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez G20 Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı öncesi Japonya'da konuştu. Sondaj çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Hedef derinlik ise 5 bin-5 bin 500 metreler seviyesine inmek. 

Bu kapsam'da 20 Haziran'da Yavuz sondaj gemisi bölgeye gidecek. 

Dönmez Türkiye'nin faaliyetlerinin kararlılıkla süreceğini bildirdi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu akdeniz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.