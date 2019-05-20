Doğu Akdeniz'de aktör sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden Amerika ve vekilleri rahatsız. Son olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'ye karşı önlem olarak Fransa'ya deniz üssü tahsis etme kararı aldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni telaşlandırıyor.



Türkiye Doğu Akdeniz'de kararlı adımlar atıyor, Rum Kesimi ise telaşta.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin faaliyetlerinin önlenmesi karşılığında Fransa'ya daimi deniz üssü tahsis edeceğini ilan etti.



İki ülke işbirliği için masaya oturdu. Anlaşmalar imzalandı. Peki bölgedeki aktörler neden rahatsız? Amerika'nın bölgedeki nihai hedefi ne?



Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, bölgedeki dengelere de dikkat çekti.



Erenel'e göre Türkiye bölgeden elde edebileceği hidrokarbon veya doğalgaz ile dünyada ekonomik olarak ilk 10'a girebilir.



Amerika ise bölgedeki vekillerini Türkiye'ye karşı harekete geçirerek, bölgede tetikte. Peki Türkiye, KKTC için hangi adımları atabilir?





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