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Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi 'Ufuk'

Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi "UFUK" denize indirildi. İstanbul'da düzenlenen törende konuşan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın her geçen azaldığını söyledi

Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi 'Ufuk'

Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk Korveti, törenle denize indirildi.

Deniz kuvvetleri komutanlığı, Test ve Eğitim Gemisi "Ufuk A-591" ile gücüne güç kattı. 

94,5 metre tam boyu, 3,6 metre su çekimiyle Ufuk korveti, alanında öncü olmaya aday.

Gemi, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platforma sahip. Ufuk gemisi, ağır iklim ve deniz şartlarında 45 gün boyunca kesintisiz seyir yapabilecek güçte. 

Törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayisinde milli adımların atıldığını vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar #ufuk
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