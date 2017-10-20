Temel pilotaj eğitimini tamamlayarak mezun olanların arasında Türkiye'nin ilk kadın İHA pilotu da vardı. Güvenlik nedeniyle kadın pilotun ismi açıklanmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının 36. kuruluş yıl dönümü ve 31 personelin temel pilotaj eğitimini tamamlayarak mezun olmaları nedeniyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.



Törende Türkiye'nin ilk kadın İHA pilotu da brövesini aldı.



İsmi güvenlik gerekçesiyle paylaşılmayan kadın İHA pilotu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aylık zorlu bir eğitim sonrasında mezun olduğunu belirterek, gurur duyduğunu söyledi.



İÇİŞLERİ BAKANI DA TÖRENDEYDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün Batı ile yaşanan tartışmanın temel meselesi, Türkiye’nin artık tam bağımsız bir ülke olmasından kaynaklanmaktadır." dedi.



Törende konuşan Soylu şunları ifade etti:



Yani ilk uçağın uçmasından çok değil, 8 yıl sonra ilk adımı atmışız. 1912 yılı sonuna kadar uçak sayımız 17 olmuş ve bu uçaklarla Yeşilköy Tayyare ve Makinist Mektebi’ni kurmuşuz. Uçağın icadından 22 yıl sonra, ilk yerli uçağımız 28 Ocak 1925’te test uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Uçağı imal eden Vecihi Hürkuş ve arkadaşları. Kayseri Tayyare Fabrikası'nda 1926 ve 1939 arasında, lisans altında 212 tane uçak üretilmiştir. Etimesgut Tayyare kendi özgün projeleriyle birçok uçak ve planör üretmiş. Gazi Uçak Motor Fabrikasi ve Ankara Üniversitesi Rüzgar Tüneli, yine havacılık tarihimizdeki önemli kurumlardır