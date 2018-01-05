Türkiye'nin ilk özel gözlemevi Ordu'nun Sayacabaşı Köyü'nde kuruldu. Ancak gözlemevi ilgisizlikten 5 yıldır kapalı durumda

Türkiye'nin ilk özel gözlemevi, ilgisizlik nedeniyle atıl kaldı. Astronomi meraklısı Cumaittin Turap tarafından kurulan gözlemevi, ilgi bekliyor.



72 yaşındaki Cumaittin Turap, 12 yıl önce Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Sayacabaşı köyünde bir gözlemevi kurdu. 6 yaşında izlediği bir ay tutulması sonucu uzay merakını hobiye dönüştürdü ve İsviçre'den özel teleskoplar getirdi. Bu iş için de bugünün parasıyla 600 Bin Lira harcadı.



Neredeyse tüm varlığını gözlemevi için harcadı. "Astro Cumali Uzay Gözlem Evi" ilgisizlik nedeniyle ne yazıkki 5 yıldır kapalı.



Gözlemevinde 12 adet tam otomatik teleskop bulunuyor. Turap, yetkililerden ve eğitim kurumlarından yalnızca ilgi ve manevi destek bekliyor.



ulusal.com.tr