Enerji Uzmanı Necdet Pamir, Türkiye kararlı durdukça ABD'nin geri adım attığını belirterek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarına devam etmesi gerektiğini söyledi. E. Koramiral Can Erenoğlu da en kısa zamanda KKTC'de deniz üssü kurulması gerektiğini vurguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Beyaz Saray'ın duvarına asılan yeni Doğu Akdeniz haritasında Türkiye'nin mart ayında Birleşmiş Milletler'e sunduğu kıtasahanlığı tanındı. Aydınlık'ın dün manşetten duyurduğu gelişmeyi Aydınlık'a değerlendiren Enerji Uzmanı Necdet Pamir, ABD'nin bugüne kadar hep Türkiye’nin karşısında yer aldığını hatırlattı. Pamir, “ABD bölgede Türkiye’yi devre dışı bırakacak tavır içine girdi. Rezerv açıklamasını da 15 Kasım’da yaptı. Tam da KKTC’nin kuruluş yıldönümüne. Kesinlikle art niyetli bir tutumdu” dedi. Türkiye’den karşı hamle gelince, Türkiye münhasır ekonomik bölgede sondaj çalışmalarına başlayınca ABD’nin geri adım atmak zorunda kaldığını kaydeden Pamir, “Şu anda Finike1’de çalışmalar sürüyor. 2200 metre suyun altına 700 metre derinliğe inilmiş durumda. Türkiye kararlı durdukça ABD’nin tavrı da değişiyor. Türkiye direnirse kazanır. Sondajlara devam ederse sonuç alır” diye konuştu.



BÖLGE ÜLKELERİYLE İŞBİRLİĞİ



Necdet Pamir önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz’de yapılması gerekenler hakkındaki görüşlerini şöyle açıkladı: “Mısırla ilişkiler yeniden kurulmalı. Türkiye görüşmelerde ön şart konursa sonuç almak mümkün değil. Görüşmeler baştan tıkanıyor. Oysa ki Mısır’la anlaşma sağlanırsa Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin harekat alanı genişleyecek, rahatlayacak. Suriye ile de mutlaka işbirliği sağlanmalı. Suriye ile ilişkiler düzelirse Türkiye bölgede yalnız kalmaz, eli rahatlar. Tabi İsrail’le de bir şekilde eşit koşullarda anlaşmak gerekiyor.”



GASPROM’LA İŞBİRLİĞİ



Doğu Akdeniz’de Rus petrol şirketi Gasprom’la ortaklık yapılabileceğini de ifade eden Pamir, “Türkiye Gasprom’la anlaşarak münhasır ekonomik bölgede doğalgaz arayabilir. Bu hem riskin paylaşılmasını, hem de daha güçlü bir şekilde sonuç almanın yolunu açar. Gasprom’a böyle bir teklif yapılırsa ben onların bu teklife olumlu yaklaşacaklarını sanıyorum” diye konuştu.



GAZIN TAŞINMASI



Enerji Uzmanı Necdet Pamir bölgede çıkarılacak gazın taşınması konusunda da şunları söyledi:



“Şu anda bölgede çıkarılacak gazın Mısır’a ulaştırılmasının bir mantığı yok. Mısır’ın iki terminali var. Ama kendi gazı ile iki terminalin kapasitesini dolduruyor. Bu nedenle 1,1 milyar dolarlık bir yatırımın anlamı ve ekonomik değeri bulunmuyor. Şu anda bölge için en ekonomik olanı Türkiye bağı. Bölgede çıkarılacak gaz Mersin civarından Türkiye’ye girebilir.”



Pamir Avrupa’nın doğal gaz ihtiyacı ile ilgili olarak da “Önümüzdeki dönemde Avrupa ülkelerinin gaz talebi düşecek. Kuzey Akım 2 sürüyor. Türk Akımı var. Şu anda fazla bir ihtiyacı yok” değerlendirmesi yaptı.



Aydınlık