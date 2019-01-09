Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili polis harekete geçti. Ailenin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yapıyor. 'Cinci' diye bilinen ailenin eniştesi Tuncer Ustael, baskın anlarını katıldığı canlı yayında izledi. Aile üyelerine gözaltı yapıldığı bildirildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Palu ailesi üyelerinden 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmit ilçesindeki Palu ailesine ait evde polis ekiplerince arama yapılıyor.



Evin içerisinde savcılık talimatı ile arama gerçekleştiriliyor. Mutfak dolapları ve çöpler dahil her yerin polis tarafından arandığı öğrenildi. Palu ailesine ait cep telefonlarının da takibe alındığı açıklandı.



Tuncer Ustael ve Emine Ustael canlı yayında gözaltına alındı