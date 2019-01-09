banner1002
Halkbank'tan esnaf ve sanatkara kredi desteği
Halkbank'tan esnaf ve sanatkara kredi desteği
Seçim günü yasakları belli oldu
Seçim günü yasakları belli oldu
İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı
İsmail Hakkı Pekin'den önemli uyarı
Grup toplantılarında ABD'li heyete tepki
Grup toplantılarında ABD'li heyete tepki

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesine polis baskını

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili polis harekete geçti. Ailenin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yapıyor. 'Cinci' diye bilinen ailenin eniştesi Tuncer Ustael, baskın anlarını katıldığı canlı yayında izledi. Aile üyelerine gözaltı yapıldığı bildirildi.

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesine polis baskını

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Palu ailesi üyelerinden 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmit ilçesindeki Palu ailesine ait evde polis ekiplerince arama yapılıyor.

Evin içerisinde savcılık talimatı ile arama gerçekleştiriliyor. Mutfak dolapları ve çöpler dahil her yerin polis tarafından arandığı öğrenildi. Palu ailesine ait cep telefonlarının da takibe alındığı açıklandı. 

Tuncer Ustael ve Emine Ustael canlı yayında gözaltına alındı

Etiketler; #palu ailesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.