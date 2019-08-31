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Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğinde 30 Ağustos resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğinde 30 Ağustos resepsiyonu

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak üzere Ottawa Büyükelçiliği resmi konutunda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Kanada Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile diğer resmi kurumlardan temsilciler, parlamento üyeleri, Ottawa’daki diplomatik misyon şeflikleri ve askeri ataşeliklerden yetkililer, basın mensupları ve Kanada Türk toplumu temsilcileri katıldı. Davetlileri, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, Askeri Ataşe Albay Kaya Geçgil ile birlikte karşıladı.

Yaklaşık 150 katılımcının hazır bulunduğu resepsiyonda, Türkiye ve Kanada milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.

Resepsiyonda daha sonra misafirlere Türk mutfağından ikramlar sunuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kanada #30 Ağustos
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