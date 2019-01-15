Doğu Akdeniz'de geniş "gaz" cephesi ilk adımını attı. Gaz üretimi, tüketimi ve geçiş ülkelerini bir araya getiren Doğu Akdeniz Gaz Forumu yedi ülkenin katılımıyla Kahire'de kuruldu. Forumda; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin ve Mısır yer alıyor. Forum, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, açık deniz alanlarındaki yeni gaz keşifleri ve mevcut kaynakların optimal kullanımı konusunda üye ülkeler arasında koordinasyon sağlayacak.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rakip cephe oluşturan ülkeler enerji konusunda çatı bir örgüt kuruyor.



Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'de 7 ülke Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması için anlaşmaya vardı.



Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin ve ev sahibi Mısır'ın enerji bakanları forumun kurulması için Kahire'de bir araya geldi.



Forum nedeniyle ilk kez İsrailli bir bakan, 25 Ocak 2011 Mısır Devrimi'nden bu yana Kahire'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.



Forumun ana hedeflerinin, arz ve talebi sağlayarak üyelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğu kaydedildi.



Türk Akımı ve Kuzey Akımı hatlarına alternatif olarak oluşturulmaya çalışılan Akdeniz Akımı, Ortadoğu ve Akdeniz doğalgazını Türkiye'yi bypass ederek Avrupa'ya ulaştırmayı hedefliyor.





ulusal.com.tr