Emniyet harekete geçti
Emniyet harekete geçti
Kolombiya'ya sert cevap
Kolombiya'ya sert cevap
Twitter hesabı hacklendi
Twitter hesabı hacklendi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince resepsiyon verildi

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince resepsiyon verildi

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince resepsiyon verildi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Senad Masovic ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic'in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, bakanlar, diplomatlar ve diğer davetliler katıldı.

Resepsiyonda Büyükelçi Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderilen mesajını okudu.

Resepsiyonda davetlilere Türk yemekleri ikram edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Zafer Bayramı #saraybosna #resepsiyon #büyükelçilik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.