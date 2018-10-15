Ülkemizin yeni nesil tank avcıları göz dolduruyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen projede ortaya çıkan araçlar ve silah sistemi, testlerde başarılı bir sınav verdi.

Vuruş, hedef, imha… Yeni nesil tank avcıları attığını vurdu.



Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan "yeni nesil tank avcılarının" geliştirilmesine yönelik projede ortaya çıkan araçlar ve silah sistemi, testlerde yüksek performans gösterdi.



Silah Taşıyıcı Araçlar Projesiyle, Komutanlığın envanterinde bulunan ve yurt içinde üretilen tanksavar füzeleri, muharebe etkinliği artıracak şekilde, özel geliştirilen tanksavar kuleleriyle zırhlı araçlara entegre ediliyor.



Kaplan araç ailesinin en hafif üyesi paletli tip, Pars 4 çarpı 4 aracı ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak geliştirildi.



Proje kapsamında geliştirilen paletli ve tekerlekli araçların seri üretimlerinin 2021'de tamamlanması hedefleniyor. 260 aracın tamamının Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.



Araçlarda uzaktan komutalı, insansız bir tanksavar kulesi bulunuyor. Balistik korumaya da sahip kulede, 2 tanksavar füzesi ve 1 adet 7,62 milimetre makineli tüfek yer alıyor.



ulusal.com.tr